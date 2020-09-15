أخبار عاجلة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الليبية

Print
استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الليبية
يبقى مؤقتًا حتى تشكيل أخرى

استقالة وشيكة لفايز السراج من رئاسة الحكومة الليبية

ذكر مسؤولون اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، يعتزم الاستقالة قريبًا من منصبه، ولكنه سيبقى بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.

وأضاف المسؤولون لوكالة بلومبيرغ، أن "السراج" يريد التمهيد لطريق خروجه بعد محادثات جنيف، من أجل توحيد ليبيا والأطراف التي تتنازع بداخلها، والتنسيق من أجل إجراء انتخابات.

ويرجح أن يعلن "السراج" الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"الحرة".

ويواجه "السراج" ضغوطات هائلة بعدما انزلقت حكومته في صراع سياسي داخلي، ناهيك عن حركات احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات المقدمة في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

"ماكرون" و"عون" يتفقان على إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل الحكومة

لبنان.. حل "عقدة" وزارة المالية وتمديد تشكيل الحكومة

الحكومة ترد على 10 شائعات جديدة.. منها "تأجيل الدراسة وفرض ضرائب"

الحكومة ترد على 10 شائعات جديدة.. منها "تأجيل الدراسة وفرض ضرائب"

حصاد الأسبوع: الحكومة تنفي تأجيل الدراسة.. وقرارات جديدة للتعايش مع "كورونا"

حصاد الأسبوع: الحكومة تنفي تأجيل الدراسة.. وقرارات جديدة للتعايش مع "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية