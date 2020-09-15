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اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36"

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اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36" اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36"
المباحثات تضمنت مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية

اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ

عُقد اليوم، الاجتماع "36" للجنة المالية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة .

وشهد الاجتماع, بحث الموضوعات المالية المدرجة على قائمة جدول الأعمال وعددًا من الأمور المتفق عليها في الاجتماعات السابقة, وكذلك مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية.القوات المسلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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