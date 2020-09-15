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أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح

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أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ"كورونا".. متحدث "الصحة" يوضح
"العبدالعالي": يتعرض من يقوم بأي ادعاء مخالف للمساءلة وفق الأنظمة

أحد الأطباء يدّعي وجود علاج لـ

علّق متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، مبيناً أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث.

وقال حساب متحدث "الصحة" على "تويتر" مفصلاً: إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد-19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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