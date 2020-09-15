أخبار عاجلة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصادر "سبق" تكشف حقيقة صاحب مقطع "إزالة التعديات": لا يملك صكاً وهدفه تحريضي

Print
مصادر "سبق" تكشف حقيقة صاحب مقطع "إزالة التعديات": لا يملك صكاً وهدفه تحريضي مصادر "سبق" تكشف حقيقة صاحب مقطع "إزالة التعديات": لا يملك صكاً وهدفه تحريضي
شرطة المنطقة تؤكد أن اللجنة المعنية لم تطلب خروج أسرة من منزلها لازالته: موقع غير مأهول

مصادر

علمت "سبق" أن صاحب المقطع المتداول الذي يزعم أن اللجنة المختصة بإزالة التعديات بالمدينة المنورة طلبت خروج أسرته من منزلها لازالته لا يملك صك ملكية، كما أن الموقع لم يكن مأهولاً.

وأوضحت المصادر أن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

وكان قد أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لازالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.إزالة التعديات المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا"

استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا"

شبكة عيون الإخبارية