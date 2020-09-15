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سيارة ومبلغ مالي.. نائب أمير جازان يكرم أصغر مزارع للبن بالمنطقة

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نظير ما حققه من تميز ونجاح وعنايته بمزرعته ومحصولها

سيارة ومبلغ مالي.. نائب أمير جازان يكرم أصغر مزارع للبن بالمنطقة

كرَّم نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم بالإمارة، أصغر مزارع لشجرة البن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة المواطن عبدالله بن جابر الصهيفي، وذلك خلال استقباله، بحضور محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر لبدة.

وفي مستهل اللقاء كرم نائب أمير جازان أصغر مزارع بن بالمنطقة بمنحه مبلغًا ماليا وسيارة؛ نظير ما حققه من تميز ونجاح في زراعة منتج البن، مستمعاً لشرح مفصل من المزارع "الصهيفي" عن الأعمال التي يقوم بها في زراعة شجرة البن وعنايته بمزرعته ومحصولها وما حققه من نجاحات في زراعة منتج البن مستفيداً في ذلك من الإمكانات المتوافرة في ظل ما حظي به وغيره من مزارعي شجرة البن بالمحافظات الجبلية وغيرهم من المزارعين بالمنطقة من الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة.
وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية الدور المناط بالمزارعين في تنمية المنطقة في المجال الزراعي بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بها، وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين، موجهاً الجميع بالعمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود سعيًا لتحقيق المزيد من النتائج بما يسهم في التعريف بمنتج البن وأهميته الزراعية والاقتصادية والاستثمارية كأحد أهم المنتجات التي تمتاز بها منطقة جازان.

سيارة ومبلغ مالي.. نائب أمير جازان يكرم أصغر مزارع للبن بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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