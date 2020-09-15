"الربيعة" يدشن بوابة لتسجيل المنظمات الإنسانية والإغاثية الخارجية

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لتمكينها من التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر المركز في الرياض اليوم، البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية الخارجية "الدولية والإقليمية" الراغبة بالتعاون مع المركز.

ويأتي تدشين البوابة في ظل سعي المركز للتدخل العاجل والفعّال في مناطق الكوارث في العالم ولأهمية وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنظمات الإغاثية والإنسانية المؤهلة والجاهزة لتعاون المركز معها في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية المشتركة، وحتى تتاح للمنظمات الراغبة في التعاون مع المركز التسجيل إلكترونياً توفيراً للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الرياض