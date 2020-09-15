وفاة والد رامي مخلوف في دمشق بفيروس كورونا

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جي بي سي نيوز :- توفى خال رئيس النظام السوري محمد مخلوف (أبو رامي)، الجمعة، في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا.

ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقاري.

وتوترت العلاقة بين الأسد وابن خاله رامي (الابن البكر لمحمد مخلوف)، الذي كان جزءا من الدائرة المقربة من الأسد، واتهمته الولايات المتحدة باستغلال قربه من السلطة للإثراء. وامتدت إمبراطوريته التجارية إلى قطاعات الاتصالات والطاقة والعقارات والفنادق، وكانت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد السوري.

لكنّ الرجلين في معركة على المال. وداهمت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة شركة سيريتل للاتصالات التابعة لمخلوف، في إطار نزاع ضريبي، واحتجزت عشرات الموظفين؛ لاستجوابهم.

وفي 19 أيار/ مايو 2020، جمدت وزارة المالية أصول رامي مخلوف وزوجته وعددا غير محدد من أصول ولديه على الأقل. كما أنها أمرت بمصادرة الأصول الخارجية؛ "لضمان سداد مستحقات هيئة تنظيم الاتصالات". وصدر أمر بمنع رامي مخلوف من الحصول على عقود حكومية لمدة خمس سنوات.

عربي 21