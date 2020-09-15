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بيان من "الخارجية " حول وفاة طالب اردني بالجزائر

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بيان من "الخارجية " حول وفاة طالب اردني بالجزائر بيان من "الخارجية " حول وفاة طالب اردني بالجزائر

جي بي سي نيوز:- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إن السفارة الاردنية في الجزائر أبلغت الوزارة مساء أمس السبت، عن تعرض طالبين أردنيين للغرق في ولاية وهران التي تبعد حوالي 600 كيلومتر عن العاصمة الجزائر، وأن فرق الانقاض تمكنت من انتشال الطالبين من البحر ونقلهما إلى المستشفى، حيث توفي أحدهما وتمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ الطالب الآخر الذي يرقد حالياً في المستشفى ووضعة الصحي مستقر.
وبين الفايز أنه تم التواصل مع ذوي المتوفي وابلاغهم بالحادث.
وأضاف إن القنصل الأردني والملحق الثقافي توجها منتصف الليل إلى ولاية وهران، للاطلاع على الحيثيات وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الطالب المتوفى إلى المملكة بناء على رغبة ذويه والاطمئنان على صحة الطالب الذي يرقد في المستشفى وعلى أوضاع الطلبة الأردنيين الذين كانوا برفقتهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة.
واعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى، والشفاء العاجل للطالب المصاب كما أعرب عن الشكر والتقدير الكبير لفرق الإنقاذ وطاقم الإسعاف على جهودهم.

جي بي سي نيوز

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