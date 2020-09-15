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أجياد تستقبل (811) مشاركًا ومشاركة في مسابقة حفظ المعوذتين للصغار

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أجياد تستقبل (811) مشاركًا ومشاركة في مسابقة حفظ المعوذتين للصغار أجياد تستقبل (811) مشاركًا ومشاركة في مسابقة حفظ المعوذتين للصغار
يمثلون 30 مدينة والمسابقة تهدف لاستثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله

أجياد تستقبل (811) مشاركًا ومشاركة في مسابقة حفظ المعوذتين للصغار

بلغ عدد المشاركين في مسابقة حفظ المعوذتين الإلكترونية للصغار، التي أطلقتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة (811) متسابقًا ومتسابقة بعد الانتهاء من فترة استقبال المشاركات، التي استمرت 25 يومًا خلال شهر محرم الحالي؛ حيث تأتي المسابقة بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله -عز وجل- وتعليم الأطفال بعض ما حث عليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها في جميع الأحيان، وتعريف الناشئة بفضائل بعض سور القرآن الكريم، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 30 مدينة من مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن الجمعية تقوم الآن بفرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.

وأفاد الجفري بأن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقًا بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم، والتي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى؛ رافعًا شكره لأولياء الأمور على حرصهم ومتابعتهم لتعليم الصغار على هذه السور الفضيلة.جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات أجياد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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