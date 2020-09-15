سلطنة عمان: 90.660 إجمالي الإصابات بـ"كورونا"

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الكويت تسجل 718 متعافيًا.. والحصيلة 86.219

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90.660 إصابة، والوفيات 797 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84113، لتصل نسبة الشفاء إلى 92.7%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 26 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 488 والمنومين في العناية المركزة 184.

إلى ذلك، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 718 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 86.219 حالة.

وأكدت تماثُل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد