أخبار عاجلة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا -
الأردن : فتح المعابر أمام حركة التجارة أدت لدخول الوباء مرة أخرى -
اصابات جديدة بكورونا في المدارس الاردنية ليرتفع العدد إلى 147 مصابا بين الطلاب والمعلمين -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الباحة.. نجاح تركيب جهاز للشلل الرعاشي لمريض يعاني من "باركنسون"

Print
الباحة.. نجاح تركيب جهاز للشلل الرعاشي لمريض يعاني من "باركنسون" الباحة.. نجاح تركيب جهاز للشلل الرعاشي لمريض يعاني من "باركنسون"
يتكوّن من مضخة تقوم على استمرارية إعطاء الدواء.. حالته الصحية مستقرة

الباحة.. نجاح تركيب جهاز للشلل الرعاشي لمريض يعاني من

نجح -بفضل الله- فريق طبي في قسم المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالباحة، في تركيب أول جهاز مضخة لدواء الشلل الرعاشي في منطقة الباحة لمريض مصاب بمرض الباركنسون "شلل رعاشي".

ويتكون هذا الجهاز من مضخة تقوم على استمرارية إعطاء الدواء على شكل مادة هلامية عن طريق فتحة في البطن إلى جدار المعدة وينتهي في قناة الاثني عشر خلال اليوم كاملاً، بحيث يسهل امتصاصه، وبالتالي تحسن الأعراض الناجمة عن مرض الباركنسون "الشلل الرعاشي"، علماً أنه لا يتم تركيب الجهاز إلا بعد التأكد من أن المريض مصاب بمرض الباركنسون في حاله متقدمة ولديه قابلية للاستفادة من الدواء، كما يتم اختبار المريض حسب معايير معينة.

وبحمد الله، تمت العملية بنجاح وخرج المريض من المستشفى، وحالته مستقرة بفضل الله.فريق طبي مستشفى الملك فهد بالباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا"

استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا"

"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد"

"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد"

شبكة عيون الإخبارية