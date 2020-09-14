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"الحربي" يزور محاجر وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة

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اطلع على سير العمل وناقش خطط الصادرات والواردات

زار مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور سند الحربي، ونائباه الدكتور إبراهيم النويصر وناصر العمار، محاجر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان في استقبالهم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ونائبه، ومدير محاجر فرع منطقة مكة المكرمة.

وتفقد الوفد إدارة الحجر الحيواني والنباتي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحجر ميناء جدة الإسلامي، ومحجر الخمرة، واطلع على عرض سير العمل في المحجر، كما ناقش خطط الصادرات والواردات من وإلى المحجر.

وأكد "الحربي" خلال جولته، أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر، وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين، مع الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات المحجرية وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليج العربي ولائحتهما التنفيذية في المملكة، والعمل على الرقي والتطوير والجودة في أعمال المحاجر.

وحثّ "الحربي" جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها، مشيدًا بالأعمال التي يقوم بها منسوبو المحاجر وعملهم الدؤوب وجهودهم وتفانيهم في العمل كما هنأهم بمناسبة نجاح موسم حج العام الماضي، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل ما قدموه من دعم في ميزان حسناتهم، وأن يثيب جميع العاملين على جهودهم في خدمة الحجيج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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