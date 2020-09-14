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"كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات

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"كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات "كفاءة": صفحة "طاقة" دليلك لمعرفة التوفير في المكيفات
أوصى بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بقراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة التي تضمها صفحة "طاقة".

وأشار إلى أن الموقع التابع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف من بينها "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".

والموقع الإلكتروني الخاص بـ"طاقة" هو: https://taqa.gov.sa/air-conditionersالمركز السعودي لكفاءة الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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