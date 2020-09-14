أخبار عاجلة

ملعب ONTime - أحمد مجدي: فيريرا الأنسب للزماك في الوقت الحالي وكارتيرون رحل في الوقت الماسب -
ملعب ONTime - رأي أحمد مجدي في ظاهرة تغيير المدربين في الدوري المصري -
ملعب ONTime - أحمد مجدي يتحدث عن ذكرياته في كأس العالم للشباب -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي يكشف أول أجر لـ اليثي ودة اللي هيعمله لأمينة وبوسي -
المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون يكشف كواليس التعاقد مع كارتيرون -
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً -
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة -
رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد

Print
مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد
قال: علينا الاجتهاد في أداء الأمانة فنحن مسؤولون أمام الله وضمائرنا الحية

مِن على السرير الأبيض.. معلم بمكة يتفاعل مع طلابه ويقدم دروسه عن بُعد

لم تثن العملية الجراحية التي أجراها المعلم علي بن محمد الزبيدي بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المقدسة؛ عن تقديم دروسه لطلابه وهو على السرير الأبيض؛ عن بعد عبر "منصة مدرستي".

وتفصيلاً؛ قدّم المعلم بالصفوف الأولية بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية علي بن محمد الزبيدي، دروسه وتفاعل مع طلابه عن بعد بـ ‎#منصة_مدرستي وهو يرقد على السرير الأبيض في المستشفى؛ حيث أجريت له عملية جراحية، تكللت بالنجاح - ولله الحمد.

وفي اتصال هاتفي أجرته "سبق" مع المعلم "علي الزبيدي" قال: رسالتي للمعلم بشكل خاص ولكل مسؤول بشكل عام هي أن الأمانة التي في أعناقنا ثقيلة وعلينا الاجتهاد في أدائها فنحن مسؤولون أمام الله وضمائرنا الحية.

وأضاف: أما فيما يخص أدائي لعملي فإنني أحب أولادي الطلاب وأرجو من الله أن يعينني على أداء مهمتي التعليمية لهم في السراء والضراء.

وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة، وتكللت بالنجاح- ولله الحمد، وقد غادر المستشفى اليوم، وصادف وقت إجراء العملية؛ أداء دروسه لطلابه في الصفوف الأولية وهو على السرير الأبيض.

بدورها أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا النموذج المشرق للمعلم واحد من آلاف النماذج المشرقة للمعلمين والمعلمات والذين يبذلون أقصى جهودهم في هذا العام الاستثنائي لدعم الرحلة التعليمية لأبنائهم من الطلاب والطالبات بفضل الله ثم بدعم المشروع الوطني العملاق منصة مدرستي التي ساهمت في تقديم الرسالة التعليمية للمعلمين والمعلمات ضمن منظومة تقنية متكاملة الأدوات.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

رسالة بنك تثير غضب أكثر من 500 عميل.. وقضايا تتجه للجنة المنازعات

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شبكة عيون الإخبارية