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جدة.." المسعودي" يطلق مبادرة "شركاء في التعلم عن بعد"

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تقدم الدعم الفني للطلاب والأسر عبر منصة "مدرستي"

جدة..

دشنت الإدارة العامة للتعليم بجدة مساء اليوم الاثنين مبادرة نوعية لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومساعدتهم في الدخول والتعامل مع منصة مدرستي إلى جانب تثقيف الأسرة وتبصيرها بدورها الهام في تفعيل التعليم عن بُعد، وتقريب الخدمات التعليمية للمجتمع في عدد من المجمعات التجارية بجدة، حيث تنفذ بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة على مدى يومين، وينتقل بعدها تقديم المبادرة يومي الأربعاء والخميس القادمين إلى مجمع تجاري آخر بذات المحافظة.

و تهدف المبادرة التي دشن فعالياتها المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي تحت شعار "كلنا شركاء في التعليم عن بُعد" إلى تقديم استشارات وخدمات نوعية للأسرة والمجتمع في المجمعات التجارية وكذلك تقديم الدعمين التقني والنفسي للطلاب والطالبات في التعليم العام وموهبة والتربية الخاصة ودعم أسرهم فيما يخص التعليم عن بُعد ومنصة مدرستي وتبصير الأسرة بدورها المهم والرائد تحقيقا لتفاعلها في التعليم عن بعد.

وأكد "المسعودي" أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات في المراكز التجارية من قياس درجة حرارة الزائرين وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية وفرض التباعد في الموقع وتطهير وتنظيف المواد والأجهزة باستمرار.

جدة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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