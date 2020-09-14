أخبار عاجلة

فرض الحجر الصحي شمال شرقي إنجلترا -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي بيقول رأيه بكل صراحة في النادي الأهلي -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي يعترف: إبني لو ماكانش في اسمه السبكي كان هينجح أكتر -
اللقاء الكامل مع الداعية الاسلامية هبة عوف وحديثها عن فضل العلم -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية

Print
"إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية "إنستجرام" تختبر مجموعة من الأدوات الجديدة ستغير شكل منصتها كلية
بدأت في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة التواصل المصور الشهيرة "إنستجرام"، تختبر حاليًا مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغير بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات مرتبطة بخدمات "رييلز" المشابهة لتطبيق "تيك توك" وخدمة جديدة للتسوق.

ووصف التقرير تلك التغييرات بأنها تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "إنستجرام".

وبدأت "إنستجرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين؛ تمهيدًا لطرحها على كافة مستخدميها على مستوى العالم.

وستضيف تلك التغييرات قسمًا خاصًّا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "إنستجرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.

أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك" وتعتمد على نشر مقاطع مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.

كما تختبر "إنستجرام" أيضًا استبدال زر "البحث" بخيار "رييلز" ليكون موجودًا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

فيديو لا يصدق.. فأر يهاجم رجلاً ويسقطه أرضاً

تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"

تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"

تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"

تحذير من التسجيل أو نشر صور المعلم.. فيديو رسمي عن "ضوابط التعليم عن بعد"

بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من موت محتم "دون خدوش"؟

بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من موت محتم "دون خدوش"؟

شبكة عيون الإخبارية