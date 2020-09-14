بالأسماء.. الكشف على 10 من مرشحي النواب في الوادي الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

واصلت محافظة الوادي الجديد، لليوم الثالث على التوالي الأحد، فعاليات الكشف الطبي على المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس النواب، تحت إشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

جرى توقيع الكشف الطبي على 10 من المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي من المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وجرى الكشف على: ابتسام هارون أبايزيد، أنور كمال الدين قام محمد، خيري محمد خضر علي، عبد الحميد محمد محمد علي حسن، محمد أحمد محمد عيسى، عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، حسام محمد حسين محمد، قدري عبد العزيز إبراهيم بركة، محمد ناصر إلياس عباس، أحمد محمد أحمد عبد الله.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن خطوات المرشحين تشمل أن يقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، لملئ طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ثم التوجه إلى مديرية الشؤون الصحية لسداد الرسوم، ثم يتوجه إلى مكان الكشف في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وعند ظهور النتائج يتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستلام خطاب يقدمه إلى لجنة الانتخابات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وتقدم المجالس الطبية كشفًا مجمع بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية.

وعلى المرشح الدخول على الموقع لتحديد مكان وموعد الكشف، ثم التوجه إلى مديرية الشؤون الصحية لدفع الرسوم 2850 جنيهًا، ويحصل على 2 إيصال يقدم أحدهما للمحكمة والآخر لمقر الكشف.

ويكون الكشف بمستشفيي الخارجة العام، والداخلة العام، على أن يبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وطالب وكيل وزارة الصحة المرشحين بالدخول على الموقع المعلن للوزارة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرشح إلكترونيًا ثم بعد ذلك التوجه لمواقع الكشف.