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"الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف

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"الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف "الجزائية" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المُقامة على المتهم بارق بن نزار الشريف
قالت: نأمل من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد وإلا ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم/ بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ وتاريخ 21/ 6/ 1440هـ، وتاريخ 27/ 7/ 1440هـ، وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، وتاريخ 25/ 11/ 1440هـ، وتاريخ 1/ 3/ 1441هـ، وتاريخ 7/ 4/ 1441هـ، وتاريخ 2/ 6/ 1441هـ، وتاريخ 20/ 7/ 1441هـ، وتاريخ 18/ 1/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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