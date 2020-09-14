غموض حول مقتل 137 أسد بحر بالمكسيك.. والسلطات تفتح تحقيقًا

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لم يظهر عليها أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد

بدأت السلطات المكسيكية، التحقيق في مقتل 137 من أسود البحر، والتي عثر عليها ميتة على أحد الشواطئ في البلاد، دون أن تتوصل الشرطة لأي خيط يكشف سبب نفوقها.

وعُثر على جثث الحيوانات على امتداد 130 كيلومترًا من الساحل، في منطقة كوموندو بولاية باها كاليفورنيا سور.

وقال مكتب حماية البيئة في المكسيك وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية": إن الكشف على الحيوانات الميتة لم يُظهر وجود أي إصابات ناجمة عن وقوعها في شباك أو حبال صيد مثلًا.

كذلك لم تكن هناك علامات تدل على تعرض أسود البحر النافقة للتصادم مع قوارب.

وأشار مكتب حماية البيئة في بيان، إلى أنه تم جمع عينات من أنسجة بعض الجثث الخاصة بأسود البحر النافقة، من أجل تحليلها؛ أملًا في معرفة سبب وفاتها الغامضة.

وتُعَد أسود البحر من الأنواع المحمية في المكسيك؛ إلا أنها لا يتم تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض.