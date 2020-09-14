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عدو البشرية.. نحو 29 مليون مصاب حول العالم والوفيات 921437

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عدو البشرية.. نحو 29 مليون مصاب حول العالم والوفيات 921437 عدو البشرية.. نحو 29 مليون مصاب حول العالم والوفيات 921437
زيادة قياسية أمس.. الولايات المتحدة تتصدّر بأكثر من 6.5 مليون إصابة

عدو البشرية.. نحو 29 مليون مصاب حول العالم والوفيات 921437

يقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم من 29 مليون إنسان، بعد أن سُجلت أمس أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بـفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بوباء كوفيد-19، إلى 921437 حالة.

ووفقاً للإحصاء، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193,755 وفاة، تلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 مليون إصابة و78586 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة ما يزيد على 4.3 مليون إصابة و131625 حالة وفاة، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت اليوم الإثنين، عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبلغ 307,930 حالة إجمالاً، خلال 24 ساعة.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من سبتمبر وهو 306,857 حالة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية، إلى 17 أبريل حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12,430 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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