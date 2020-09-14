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قبل تنفيذ تهديد بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق "تيك توك"

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قبل تنفيذ تهديد ترامب بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق "تيك توك" قبل تنفيذ تهديد بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق "تيك توك"

قبل تنفيذ تهديد ترامب بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق

اختارت شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق الشهير "تيك توك" شركة أوراكل الأمريكية، كشريك لها، بعد أن رفضت الشركة في وقت سابق بيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لشركة "مايكروسوفت".

ووفقًا للتقارير الأمريكية فإن طبيعة الاتفاقية بين الطرفين الأمريكي والصيني ما زالت غير واضحة، كما أنه لم يتم أي إعلان رسمي من الجانبين أو الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأجرت "بايت دانس" محادثات لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد الشهر الماضي بحظر التطبيق يوم 15 سبتمبر الذي يوافق يوم غد الثلاثاء؛ في حال لم يتم بيعه لشركة أمريكية.

وتحتاج "بايت دانس" لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين لإتمام الصفقة بشكل نهائي مع شركة أوراكل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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