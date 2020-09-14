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"الأرصاد": استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

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"الأرصاد": استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة "الأرصاد": استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة
عوالق ترابية على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تؤثر العوالق الترابية في أجزاء من شمال المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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