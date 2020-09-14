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تسجِّل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة تسجِّل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات 101009 بينهم 84161 متعافيًا

مصر تسجِّل 153 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 153 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و21 حالة وفاة. لافتة إلى خروج 900 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 101009 حالات، من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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