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البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على واليمن

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البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية واليمن البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على واليمن
أكدت تضامنها مع البلدين ضد كل من يحاول المساس بأمن وسلامة أراضيهما

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية واليمن

أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أمس الأحد، تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها.

ونددت وزارة الخارجية مواصلة ممارسات ميليشيات الحوثي وأعمالها العدوانية بالهجوم على مدينة مأرب اليمنية المأهولة بملايين النازحين الأبرياء الذين أجبروا على اللجوء هربًا من بطش وانتهاكات الحوثيين، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة تفاقم من الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية.

وزادت وزارة الخارجية بتنديدها استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة جهود السيد مارتن غريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ورفض مبادراته وبخاصة مقترحه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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