البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشِّن حزمة مشاريع في عدن

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ضمن خطة لتطوير البنية التحتية والتأثير إيجابًا على حياة سكان المحافظة

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم مشروع تطوير وتوسعة حقل مياه المناصرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منجزًا بذلك الأعمال في مشروع إعادة تأهيل 10 آبار في الحقل. كما دشّن البرنامج العمل في مشروع حفر وتجهيز 5 آبار جديدة بالحقل نفسه لسد احتياج 1.5 مليون من أهالي عدن وما جاورها.

ويأتي افتتاح مشروع المياه ضمن حزمة مشروعات تشهدها المحافظة خلال الأسبوع الحالي في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والرياضة والصرف الصحي.

وحضر حفل الافتتاح الذي أُقيم في العاصمة المؤقتة عدن كلٌّ من محافظ عدن أحمد بن حامد لملس، وقائد قوة التحالف العقيد غالب الحربي، ونائب رئيس فريق اتفاق الرياض بندر حضراوي، ورئيس فريق اتفاق الرياض محمد الربيعي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد عواجي مدخلي، والأمين العام للمجلس المحلي في عدن بدر معاون، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، ومديرو وممثلو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن، المهندس أحمد عواجي مدخلي، خلال حفل الافتتاح: "إن البرنامج سيدشن حزمة من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن، ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع التنموية التي يسعى البرنامج من خلالها إلى تحسين البنية التحتية، بما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة أهالي المحافظة".

وأكد "مدخلي" أن اختيار المشاريع التنموية في عدن جاء عقب دراسة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن احتياج كل قطاع، ومن أهمها قطاع المياه الذي يعمل عليه البرنامج عبر مشروع إعادة تأهيل حقل المناصرة بهدف زيادة ضخ الآبار التي تغطي احتياج نحو 1.5 مليون مستفيد من أهالي عدن وما جاورها.

وأوضح أنه "تم اليوم افتتاح مشروع إعادة تأهيل عشر آبار في حقل مياه المناصرة، تعمل بمولدات تبلغ قدرتها 594 كيلوواط، من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 6540 مترًا مربعًا".

وتابع: "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دشن اليوم مشروع حفر وتجهيز 5 آبار في حقل مياه المناصرة، تعمل مضخات الآبار فيها بقدرة إجمالية تبلغ 297 كيلوواط، تولدها ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 3270 مترًا مربعًا؛ ليصبح مجموع ما يتم إنتاجه من ال2كهرباء في كامل المشروع 891 كيلوواط باستخدام الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على مساحة 9810 أمتار مربعة؛ ما يجعل مشروع تطوير وتوسعة حقل مياه المناصرة أكبر مشروع لإنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية في اليمن".

وأضاف "مدخلي": "عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية لتسريع وتيرة الأعمال، والتخفيف من أثر التحديات التي تواجه إنجاز المشاريع لتحسين المعيشة في عدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات اليومية التي يستفيد منها الأهالي".

من جهته، أكد أحمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن، أهمية هذه المشاريع التي تستهدف البنية التحتية وقطاعاتها الخدمية والحيوية، مثمنًا الجهود الأخوية للمملكة العربية السعودية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأدواره التنموية.

وقال "لملس": "العلاقة الأخوية العميقة والمتينة مع أشقائنا في التحالف العربي بقيادة السعودية مصدر فخر واعتزاز. وكما كنا شركاء في الحرب ها نحن اليوم شركاء في البناء والتنمية". مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تعزيز هذه الشراكة، وتسهيل عمل القائمين على أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، بما يسهم في إبراز عطائهم ودورهم التنموي بشكل يلمسه المواطن.

وأعرب المحافظ عن تطلعه إلى أن تكون حزمة المشاريع التي تم تدشينها اليوم معززة لمشاريع تنموية أكبر وأوسع في الفترات القادمة، وبالمستقبل القريب.

ويقوم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال المشروعات التي تم افتتاحها هذا اليوم، وتدشينها، على إعادة تأهيل 10 آبار، ويشتمل العمل فيها على توريد وتركيب 10 مضخات غاطسة بملحقاتها، تعمل بعدد 1350 لوحًا شمسيًّا، وكذلك إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية للآبار العشر، مع بناء مستودعات ومكاتب للعاملين بالحقل، وتسوير الموقع العام.

ويعمل المشروع على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمياه الآبار، وتوفير المياه الصالحة للشرب. كما ستعمل الآبار على رفع إنتاجية المياه الكلية للمحافظة بنسبة 10 %، وتغذية الشبكة بـ11.232 مترًا مكعبًا من المياه يوميًّا. كما يعزز المشروع الشبكة الكهربائية في الحقل، وسيسهم في تأمين إمدادات المياه لمحافظة عدن لمعالجة مشكلة صعوبة الوصول إلى المياه.

ويستفيد من المشروع 124800 شخصًا يوميًّا بشكل مباشر. ويبلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في عدن 90 لترًا يوميًّا.

كما يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على حفر 5 آبار جديدة بأعماق تتراوح بين 320 – 350 مترًا. ويشمل العمل أيضًا إنشاء شبكة كهربائية للآبار، وشبكة مائية، وخمس مضخات غاطسة وملحقاتها، تعمل بالطاقة الشمسية، ومولد كهربائي بقوة 1.25 ميجا، ستعمل جميعها على زيادة القدرة الإنتاجية لحقل مياه المناصرة، ورفع كفاءته.

ويرفع المشروع إنتاجية المياه الكلية للمحافظة بنسبة 5 %، وتغذية الشبكة بـ 5616 مترًا مكعبًا من المياه يوميًّا، وتعزيز الشبكة الكهربائية في الحقل. كما سيسهم المشروع في تأمين إمدادات المياه لمحافظة عدن لمعالجة مشكلة صعوبة الوصول إلى المياه. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 62.400 شخص يوميًّا بشكل مباشر.

فيما ستشمل المشروعات التي يدشنها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن لهذا الأسبوع وضع حجر أساس لإنشاء 4 مدارس جديدة، وإعادة تأهيل صالة رياضية، وتعبيد وإنارة 4 طرق حيوية في عدن، ومشروعًا لدعم وحل أزمة الصرف الصحي في المحافظة، إلى جانب مشروعَين صحيَّين لتزويد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في عدن بالأجهزة والمعدات الطبية.

وينشط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن تنمويًّا وإعماريًّا من خلال مشروعاته الحيوية التي تتضمن مشروع تطوير وتأهيل مطار عدن الدولي عبر ثلاث مراحل، ومشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام الذي يتسع لأكثر من 200 سرير، ومشروع بناء وتجهيز مركز أمراض القلب الذي يتسع لـ 50 سريرًا، ومشروع تأهيل ميناء عدن، ومنحة المشتقات النفطية، ومشروع الصيانة الشاملة لمحطات توليد الكهرباء، ومشروع النقل الجامعي في جامعة عدن، ومشروع إعادة تأهيل وتطوير مطابع الكتب المدرسية، وحملة عدن أجمل للنظافة والإصحاح البيئي، وحملة رش المبيدات والتعقيم.

وتسهم هذه المشروعات في دعم القطاعات الحيوية في عدن ومختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وتعد رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد لتحريك عجلة التنمية، وتأتي نتيجة تعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية، بتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة؛ لتحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني.

يُذكر أن هذه المشاريع التنموية التي تنفذها السعودية في الداخل اليمني تأتي تنفيذًا للأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في عام 2018 بتأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كمبادرة استراتيجية، تهدف لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، والمساهمة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني، وخلق فرص عمل من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.‏

وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه أكثر من 188 مشروعًا في 7 قطاعات رئيسية، هي: (الصحة، الطاقة، النقل، المياه، التعليم، الزراعة والثروة السمكية، بناء قدرات المؤسسات الحكومية)، من خلال مكاتبه في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني.

ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.