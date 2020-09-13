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تصل إلى 70%.. تفاصيل قرار تخفيض سعر المتر تصالح في مخالفات البناء بالسويس

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تصل إلى 70%.. تفاصيل قرار تخفيض سعر المتر تصالح في مخالفات البناء بالسويس تصل إلى 70%.. تفاصيل قرار تخفيض سعر المتر تصالح في مخالفات البناء بالسويس

مصراوي Masrawy

08:33 م الأحد 13 سبتمبر 2020

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدر محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، قرارًا بخفض سعر المتر في مخالفات البناء بملف التصالح، اليوم الأحد، بنسب تتراوح بين 30 إلى 70% على مستوى الأحياء.

ووفق القرار، تقررت نسبة تخفيض 30% بحي فيصل، باستثناء قرى شباب الخريجين التابعة له، والتي جرى خفض قيمة التصالح فيها إلى 50 جنيهًا للمتر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتحديد 50 جنيهًا قيمة الغرامة في المناطق الريفية.

وحدد المحافظ نسبة خصم 40% في القرى السياحية المتاخمة للحيز العمراني بحي عتاقة، وكذلك المناطق المتدنية داخل الحيز العمراني، بينما بلغت 30% بالمناطق المتميزة داخل الحيز العمراني.

كما تقرر تخفيض نسبة رسوم التصالح إلى 40% بالمناطق المتميزة داخل الحيز العمراني بحي الجناين، وتعميم 50 جنيهًا للتجمعات الريفية والقرى.

وفي حي الأربعين وصلت نسبة تخفيض الرسوم إلى 30% بالمناطق في المناطق المتميزة، و40% للمناطق المتدنية داخل نطاق الحي، وتحديد قيمة 56 جنيهًا للمتر بمنطقة عمر بن الخطاب غير المخططة، بنسبة تخفيض بلغت 70% عن القيمة المقررة سابقًا.

وفي حي السويس، الذي يضم المديريات الخدمية وصلت نسبة تخفيض قيمة التصالح إلى 40% للمخالفين في المناطق المتدنية كمنطقة الفرز والأنصاري والطابية، بينما خفضت النسبة إلى 20% فقط بباقي المناطق المتميزة في الحي.

وأوضح بيان صحفي لمحافظة السويس أن المحافظ كلف اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس بمتابعة تنفيذ القرارات على مستوى الأحياء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل بهذه الأسعار، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتوفيق أوضاعهم.

50 جنيه قيمة التصالح بالمتر في القطاع الريفي بحي الجناينبيان بنسب خفص اسعار التصالح في حيي السويس والأربعيننسبة خفض قيمة التصالح في أحياء فيصل وعتاقة والجناين

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