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فرض عزل عام في إسرائيل لاحتواء تفشي "كورونا"

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فرض عزل عام في إسرائيل لاحتواء تفشي "كورونا" فرض عزل عام في إسرائيل لاحتواء تفشي "كورونا"
إلزام الأشخاص بالبقاء في محيط 500م

فرض عزل عام في إسرائيل لاحتواء تفشي

ذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي والقناة الـ12 التلفزيونية اليوم الأحد أن وافقت على فرض عزل عام بالمناطق كافة لمدة ثلاثة أسابيع بدءًا من الجمعة المقبلة؛ لاحتواء تفشي .

وبيّنت القناة التلفزيونية أن السلطات ستلزم الإسرائيليين بالبقاء في محيط 500 متر من منازلهم خلال العزل، وفقًا لـ"رويترز".

وفرضت السلطات الإجراء الجديد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وانتقادات لأسلوب إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأزمة الصحية والاقتصاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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