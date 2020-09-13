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مصدر: تصاعد دخان من بقايا حريق مرفأ بيروت

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مصدر: تصاعد دخان من بقايا حريق مرفأ بيروت مصدر: تصاعد دخان من بقايا حريق مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز:- شوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق مرفأ بيروت خلال الليل وذلك بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم وتغطيته مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية بسحابة من الدخان والرماد.

وقال مصدر أمني لرويترز إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق الخميس الذي عاد للاشتعال في مرفأ بيروت السبت.

وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق قائلا إنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.

وقال جورج أبو موسى رئيس الدفاع المدني اللبناني إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لحريق صغير ودخان يتصاعد من المرفأ المدمر ، وفق "سكاي نيوز" .

وكانت السلطات اللبنانية قالت في وقت سابق إن رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني تمكنت، الجمعة، من اخماد ألسنة اللهب الناجمة عن حريق هائل اندلع في مرفأ بيروت الخميس.

وقال المسؤولون إن الحريق في مرفأ بيروت اندلع بسبب أعمال اللحام أثناء إصلاحات بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

ودفع الحريق بعض السكان، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي الذي أعقبه حريق في المرفأ، إلى الفرار من المدينة.

وغطى الدخان الناجم عن الحريق الخميس، عدة أحياء في بيروت بسحابة سوداء ضخمة، مما تسبب في حالة من الذعر في مدينة لا تزال في حالة توتر بعد الانفجار.

وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان إن أفراده أخمدوا النيران بعد أن عملوا طوال الليل، وقاموا بتبريد الموقع لتجنب اشتعاله مرة أخرى.

جي بي سي نيوز

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