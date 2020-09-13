أخبار عاجلة

السياحة: معرض للآثار المصرية قريبا في الرياض -
"فرخة سفاجا".. اتكسرت واتعالجت بـ7 آلاف جنيه -
إليسا تغازل أصالة والفيشاوى يستعد لطرح"نمبر 2" وصديقة براد بيت تتهم "أنجلينا جولى" -
مرتضى منصور يعلن مدرب جديد للزمالك خلال 48 ساعة -
حلمها تحقق.. ردينة سعد الأولى على الثانوية للمكفوفين فى أول يوم تدريب صحفى باليوم السابع -
أحمد مرتضي منصور : كارتيرون كداب .. وهؤلاء الأقرب لتدريب الزمالك -
بشرى لأولياء الأمور.. كل مستلزمات أولادك هتلاقيها بتخفيضات كبيرة بمعرض "أهلا مدارس" -
محمد شبانة.. محمد إبراهيم يوقع للأهلي بانون والبلايلي في الطريق و أجاي يرفض -
شبانة: الأهلي يتحرك لضم هيما بعد واقعة بيراميدز -
السفير الياباني فى رسالة باللغة العربية شباب مصر ثروة قومية والسيسى تربطه علاقات قوية باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

Print
خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
تسلمها وزير الخارجية خلال استقباله سفير المنامة بالمملكة

خادم الحرمين  يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

شبكة عيون الإخبارية