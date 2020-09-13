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"جونسون" يتهم الاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة الأراضي البريطانية

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"جونسون" يتهم الاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة الأراضي البريطانية "جونسون" يتهم الاتحاد الأوروبي بتهديد وحدة الأراضي البريطانية
أشار إلى فرض التكتل حصاراً غذائيّاً على بلاده

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي بريطانيا بفرضه حصارًا غذائيًّا بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ليصب بذلك الزيت على النار في محادثات "بريكسيت"، التي تشهد توترًا كبيرًا؛ بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وذكر "جونسون" في عدد أمس من صحيفة "ديلي تلغراف"، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرّر تقديم حكومته تشريعًا جديدًا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وهو مشروع قانون يثير قلقًا شديدًا حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.

واعتبر وسط أجواء تشير إلى عدم التوصل لاتفاق بنهاية هذا العام حين يدخل "بريكسيت" حيز التطبيق التام، أن "الاتحاد الأوروبي عازم على تفسير متطرف للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية".

وقال "جونسون": "علي أن أقر بأننا لم نظن يومًا بشكل جدي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير المملكة المتحدة ووحدة أراضيها".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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