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الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني

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الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني
محذرة المتظاهرين  من إغلاق مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون

الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني

أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.مدينة لوس أنجلوس أعيرة نارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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