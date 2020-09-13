أخبار عاجلة

السياحة: معرض للآثار المصرية قريبا في الرياض -
"فرخة سفاجا".. اتكسرت واتعالجت بـ7 آلاف جنيه -
إليسا تغازل أصالة والفيشاوى يستعد لطرح"نمبر 2" وصديقة براد بيت تتهم "أنجلينا جولى" -
مرتضى منصور يعلن مدرب جديد للزمالك خلال 48 ساعة -
حلمها تحقق.. ردينة سعد الأولى على الثانوية للمكفوفين فى أول يوم تدريب صحفى باليوم السابع -
أحمد مرتضي منصور : كارتيرون كداب .. وهؤلاء الأقرب لتدريب الزمالك -
بشرى لأولياء الأمور.. كل مستلزمات أولادك هتلاقيها بتخفيضات كبيرة بمعرض "أهلا مدارس" -
محمد شبانة.. محمد إبراهيم يوقع للأهلي بانون والبلايلي في الطريق و أجاي يرفض -
شبانة: الأهلي يتحرك لضم هيما بعد واقعة بيراميدز -
السفير الياباني فى رسالة باللغة العربية شباب مصر ثروة قومية والسيسى تربطه علاقات قوية باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار

Print
"روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار "روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار
أقر بصعوبة العيش دون علاقات مع دول العالم

ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأحد)، أن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.

وأضاف في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن "بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم" حسب وصفه.

واعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها الإيرانيون، وفقاً لـ" اليوم".

وفي اعتراف بتأثير العزلة الدولية على بلاده، أقر بأن مواصلة العيش صعبة للغاية دون إقامة علاقات مع دول العالم.الرئيس الإيراني حسن روحاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تحذر من ثورة ملونة في بيلاروس

روسيا تحذر من ثورة ملونة في بيلاروس

"إف بي آي": روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسيل من الأكاذيب

"إف بي آي": روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسيل من الأكاذيب

"إف بي آي": روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسيل من الأكاذيب

"إف بي آي": روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسيل من الأكاذيب

روسيا تبيع للهند مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"

روسيا تبيع للهند مائة مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-5" المضاد لـ "كورونا"

شبكة عيون الإخبارية