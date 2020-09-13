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تصاعد الدخان من مرفأ بيروت ومخاوف من حريق جديد ..

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تصاعد الدخان من مرفأ بيروت ومخاوف من حريق جديد .. بالفيديو تصاعد الدخان من مرفأ بيروت ومخاوف من حريق جديد ..

جي بي سي نيوز :- تصاعدت أعمدة الدخان من مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت متأخر من مساء السبت، وسط مخاوف من تجدد اندلاع النيران فيه.

ونشر لبنانيون صورا ومقاطع من عين المكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن النيران اندلعت مجددا في الموقع الذي شهد حريقا كبيرا الخميس، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأمر يتعلق بدخان متصاعد جراء عمليات تبريد بقايا الحريق.

وكان حريق كبير قد اندلع في المرفأ، الخميس، بالقرب من موقع الانفجار الهائل الذي وقع في المنشأة قبل أسابيع وهز بيروت، موقعا مئات الضحايا بين قتلى وجرحى.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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