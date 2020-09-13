"جنى" و"سبكيم" يدعمان الأسر المنتجة لتجاوز جائحة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

تتمثل في تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر لحين التعافي

قدمت "سبكيم" حوافز للأسر المنتجة المستفيدة من محفظتها الاقراضية البالغة 500 ألف ريال، تتمثل في تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر لحين التعافي من آثار هذه الجائحة، كما ساهمت بتقديم مكافأة تحفيزية للأسر المنتظمة في السداد رغم الظروف.

وتأتي هذه الحوافز لدعم الأسر المنتجة والمساعدة في خلق فرص عمل ذاتية ومتطورة، تساهم في تنمية المجتمع.

وقدّمت "سبكيم" مبادرتها لدعم المستفيدات من محفظة سبكيم الإقراضية في مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" وغيرهن من الأسر المنتجة؛ لمساعدتهن على تجاوز أعباء جائحة كورونا؛ حيث تحرص "سبكيم" من خلال مبادراتها الاجتماعية على إنشاء المشاريع المستدامة من خلال تمويل المشاريع المنتجة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز "جنى" محمود الشامي، أن هذه الحوافز تأتي استمرارًا للشراكة الناجحة بين مركز "جنى" و"سبكيم"؛ لتحقيق أهداف الطرفين في تطوير مشاريع الأسر المنتجة، ورفع مستوى الإنتاج للسيدات العاملات، وتوفير فرص عمل نسائية احترافية في جميع مناطق المملكة.

وذكر الشامي أن بنك التنمية الاجتماعية هو الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي، وراعٍ لمنافذ البيع والتأهيل المهني والحِرَفي، ويعتبر المركز مشروعًا اقتصاديًّا اجتماعيًّا يقدم خدمات الإقراض متناهي الصغر للنساء، دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، كما يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات، ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع.

وأشار "الشامي" إلى أن المركز حقق أكثر من 145 ألف فرصة عمل، وقدّم قروضًا بقيمة تتجاوز 1.304.400.000 مليار ريال منذ عام 2010م وحتى الآن، وكانت نسبة التحصيل في المركز من المستفيدات 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها؛ مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات.سبكيم الأسر المنتجة