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عون: أطنان من مادة شديدة الانفجار عثر عليها في مرفأ بيروت

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عون: أطنان من مادة شديدة الانفجار عثر عليها في مرفأ بيروت عون: أطنان من مادة شديدة الانفجار عثر عليها في مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن السلطات عثرت على عدة أطنان من مواد شديدة الانفجار بمرفأ بيروت بعد انفجار الرابع من أغسطس المدمر، ظلت مخزنة 15 عاما.

وقال عون بعد اجتماعه مع كبار مسؤولي الجيش المشرفين على العمل في موقع المرفأ المدمر: "خلال عمليات البحث في المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلوغراما من نترات الأمونيوم موجودة في مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها في حقول التفجير المخصصة لذلك".

وأضاف "تم الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال".

وشب حريق ضخم أمس الخميس في مخازن بالمرفأ لا يزال بعضها يحتوي على السلع رغم الضرر الذي خلفه الانفجار، وقال مصدر مطلع إن الحريق نتج عن أعمال لحام ضمن الإصلاحات الجارية.

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

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