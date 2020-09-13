غدًا.. محافظ المنيا يفتتح مكتب التصديقات والخدمات القنصلي

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

يفتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، غدًا الاثنين، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بجوار مجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، على أن يبدأ المكتب في تقديم خدماته واستقبال المواطنين في اليوم ذاته.

من المقرر أن يحضر الافتتاح، حداد عبد التواب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وسلامة علي مدير عام مكاتب التصديقات، ومحمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان.

يقدم المكتب كافة الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة.

كان نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أشاد في وقت سابق بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، إذ تعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبًا وإنجازًا للعمل مع وزارة الخارجية، كما وفرت المحافظة كافة التجهيزات والدعم للمكتب.