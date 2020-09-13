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قطعت يدها للاستفادة من التأمين.. فنالت العقاب مرتين

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قطعت يدها للاستفادة من التأمين.. فنالت العقاب مرتين قطعت يدها للاستفادة من التأمين.. فنالت العقاب مرتين
شيء واحد أثار شكوك الشرطة في الواقعة

قطعت يدها للاستفادة من التأمين.. فنالت العقاب مرتين

لم تكن المواطنة السلوفينية يوليا أدليزيتش؛ تتخيّل أن إقدامها على قطع يدها من أجل الاستفادة من التعويض الذي ستتقاضاه من شركة التأمين، سيكلفها عقابين في آن واحد: الأول، قطع يدها والآخر، السجن على ما قامت به.

فقد قضت محكمة سلوفينية بالسجن لمدة سنتين على أدليزيتش البالغة من العمر 22 عاماً، بعدما قطعت يدها بمنشار كهربائي، على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السلوفينية "إس تي أيه".

أما شريكها البالغ من العمر 30 عاماً، فقد حكمت عليه محكمة في العاصمة ليوبليانا بالسجن ثلاث سنوات، لدفعها على الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة.

وقطعت أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم، واتُهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو (450 ألف دولار).

فضلاً عن ذلك، فإن شركة التأمين كانت ستتكفل بدفع 3 آلاف يورو (3600 دولار تقريباً) شهريا للمرأة حتى نهاية عمرها، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكان شركاء أدليزيتش قد طلبوا عروضاً للتأمين من خمس شركات قبل فترة وجيزة من إقدامها على قطع يديها، الأمر الذي أثار شكوك الشرطة.

وتولى الشركاء نقل المرأة إلى مستشفى في ليوبليانا، بعد إقدامها على فعلتها، وتمكّن الأطباء من معالجة يدها، لكن لم يعرف ما إذا كان بمقدورها استخدامها بشكل طبيعي أم لا.

ويبلغ معدّل الأجور الشهرية في سلوفينيا ألف دولار أميركي تقريباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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