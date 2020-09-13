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أكثر من 37 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الأحساء

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أكثر من 37 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الأحساء أكثر من 37 ألف مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الأحساء
يتضمّن 8 مسارات للسيارات يشغلها طاقم طبي على مدار 16 ساعة

أكثر من 37 ألف مستفيد من خدمات مركز

قدّم مركز "تأكد" في الأحساء خدماته لـ 37530 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن مركز الفحص الموسع "تأكد" يتضمن 8 مسارات للسيارات، ويقوم على تشغيلها طاقم طبي وإداري على مدار 16 ساعة، حيث تصل الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 3000 عينة.

يُذكر أن مراكز تأكد خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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