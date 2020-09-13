أخبار عاجلة

طريقة تحضير عجينة الفيتاج لعمل الميل فاي -
طريقة عمل عجينة الفيتاج -
خطف ابن مي يكشف جانب مخفي من حياة طارق.. حب قديم ومواقف لا يحب أن يذكرها -
اتصال بزوجة رؤوف يشعل غضب قابيل -
ملعب ONTime- إنفراد جديد من شوبير .. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محلية ويواصل مفاوضات البلايلي وبانون -
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق -
ملعب ONTime - خاض تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك وتفاصيل عقده مع التعاون السعودي -
ملعب ONTime - أحمد شوبير يعرض خطاب كارتيرون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك للرحيل -
ملعب ONTime - موجز لاهم عناوين الأخبار الرياضية مع شوبير بتاريخ 17-9-2020 -
اللقاء الخاص مع "أحمد الجوهري" بضيافة (أميرة جمال) بتاريخ 17/09/2020 - Be ONTime -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

Print
حرّرت مخالفات لعدم استخدام الكمامة وسط مطالبات للمتنزهين بالتقيد بالاشتراطات

جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نفّذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدّس الزوّار في المواقع السياحية.

وتمّ تحرير مخالفات بحق الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية خوفاً من ، وطالبوا المتنزهين بضرورة التقيد بالاشتراطات الوقائية.

جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

شبكة عيون الإخبارية