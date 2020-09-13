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شاهد "مهارة واحدة قد تنقذ حياة".. دورات إسعافية بالباحة والتسجيل هنا

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تنظّمها إدارة الاتصال بفرع هيئة الهلال الأحمر تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات

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نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عدداً من الدورات والمحاضرات الإسعافية للمجتمع؛ تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار "مهارة واحدة قد تنقذ حياة"، وذلك من خلال تنظيم عددٍ من الفعاليات، بدأت أمس السبت الموافق 2020/09/12 بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي خالد بن محمد الغامدي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، إن تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية يأتي حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر ثقافة التوعية الإسعافية للمجتمع، وأهمية حصول المجتمع على دورات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأضاف "الزهراني"؛ أن الفعاليات اشتملت على اقامة بعض المحاضرات واستفاد منها عددٌ من منسوبي الجهات الحكومية وشملت المحاضرات متنزه الفراشة بفعاليات وسام البادية، كما نفّذت ادارة التدريب بالمنطقة عدد ٣ دورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية للمجتمع، وتستمر الدورات الإسعافية خلال الأسبوع الحالي وللراغبين، التسجيل عن طريق الرابط: ‏https://training.srca.org.sa/#!/SCourse/FAD20.

وتابع: "أُقيم أيضاً ركن الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، مع الشرح لبعض الحالات الطارئة، وكيفية التعامل معها للحد من مضاعفاتها، والتطبيق العملي لبعض المهارات الإسعافية، والإجابة عن أسئلة الزوار بمتنزه الفراشة لفعاليات وسام البادية بمحافظة المندق بعدد 28 متطوعاً ومتطوعة، كما ضم ركناً لاستقبال الراغبين في التطوع بالهيئة، والتسجيل ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وركناً تعريفياً عن تطبيق "أسعفني" والاستفادة من مزايا التطبيق الذي يخدم جميع أفراد المجتمع.

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هيئة الهلال الأحمر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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