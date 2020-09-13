أخبار عاجلة

طريقة تحضير عجينة الفيتاج لعمل الميل فاي -
طريقة عمل عجينة الفيتاج -
خطف ابن مي يكشف جانب مخفي من حياة طارق.. حب قديم ومواقف لا يحب أن يذكرها -
اتصال بزوجة رؤوف يشعل غضب قابيل -
ملعب ONTime- إنفراد جديد من شوبير .. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محلية ويواصل مفاوضات البلايلي وبانون -
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق -
ملعب ONTime - خاض تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك وتفاصيل عقده مع التعاون السعودي -
ملعب ONTime - أحمد شوبير يعرض خطاب كارتيرون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك للرحيل -
ملعب ONTime - موجز لاهم عناوين الأخبار الرياضية مع شوبير بتاريخ 17-9-2020 -
اللقاء الخاص مع "أحمد الجوهري" بضيافة (أميرة جمال) بتاريخ 17/09/2020 - Be ONTime -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" للكهرباء": انتهينا من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار

Print
"السعودية للكهرباء": انتهينا من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار " للكهرباء": انتهينا من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار
قالت: مقوّمة بالدولار الأمريكي ذات دخل ثابت وأولوية غير مدعومة بأصول

أعلنت الشركة للكهرباء، الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين.

ووفق بيان على "تداول" أوضحت الشركة، أن نوع الإصدار صكوك خضراء دولية، مقوّمة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، وذات أولوية غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وبلغت قيمة الطرح 650 مليون دولار لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار لشريحة 10 سنوات.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 6500 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

"البرلمان العربي" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية بالسعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

التحالف العربي يسقط طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء"

منتدى الخبرة ينظم ندوة "السعودية.. طموح يعانق السماء"

شبكة عيون الإخبارية