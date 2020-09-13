احتفالا باليوم الوطني 90.. أدبي الشرقية يشارك بفيلم "همة الشعر"

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يتضمن عدداً من المشاركات الشعرية الوطنية لشعراء من المنطقة

يشارك نادي المنطقة الشرقية الأدبي احتفالاً بالذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يحمل شعار "همة حتى القمة" بمقطع فيلم إعلامي قصير من إنتاجه بعنوان "همة الشعر في اليوم الوطني 90"، يقدم من خلاله رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمعيته العمومية التهنئة بهذه المناسبة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي والأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الناقد والأديب محمد بن عبدالله بودي: إن الفيلم يتضمن عددًا من المشاركات الشعرية الوطنية لشعراء من المنطقة الشرقية، وسيتم إطلاق عنوانه كوسم عبر منصة النادي في تطبيق تويتر باسم همة الشعر لليوم الوطني 90 احتفاء بهذا الحدث التاريخي الكبير.

وأضاف: الفيلم يبدأ بكلمة مختارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، بعدها يتوالى ظهور الشعراء وهم ماجد الجهني وياسر آل غريب وعبدالله العويّد وحمد العمّار ومطلق الحبَرْدي ومحمد الحمّادي، وأكد أن المقطع سيتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنادي.

اليوم الوطني