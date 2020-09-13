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تسجل 20 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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مصر تسجل 20 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تسجل 20 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 83261 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 20 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 788 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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