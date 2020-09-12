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شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية

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شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية شركة "Goui" تحصد 7 جوائز عالمية
في حدث غير مسبوق

شركة

في حدث غير مسبوق، حققت شركة "Goui" إنجازاً عالمياً مشرفاً بعد حصدها لسبع جوائز عالمية من Red Dot لعام 2020، في فعالية جرت بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتُعد Red Dot من أهم الجهات المختصة بمنح التقييم الخاص بالالكترونيات، والتي يصعب الحصول عليها نظرًا لمعايير تقييمها العالية.

وحققت شركة "قوي" هذا الإنجار بعد اجتيازها لسلسلة من الاختبارات عبر عدد من الخبراء من 20 دولة، حيث بلغ عدد المشاركات 6500 مشاركة، لتكسب شركة "قوي" الرهان بما تملكه من براءات اختراع سواء في مجال التقنية او مجال التصميم.

وكانت شركة "قوي" قد فازت في النسخة السابقة، لتعود مجددًا هذه المرة وتثبت أن النجاح ليس وليد الصدفة وحدها، وإنما هو سلسلة من العمل والطموح.

وانطلقت جوائز Red Dot في عام 1955، وتعتبر إلى جانب iF وIDEA Design؛ مسابقات التصميم الثلاث الأولى في العالم. وتستضيف Design Zentrum Nordrhein Westfalen في ألمانيا الجوائز كل عام، ويتم الحكم على المشاركات في فئات: تصميم المنتج، والعلامة التجارية، والاتصالات، ومفهوم التصميم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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