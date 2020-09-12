مدير "تعليم تبوك" يشارك الطلاب من خلال منصة "مدرستي"

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أكد أهمية دور الأسرة واعتبر أنها "شريك رئيس" في إنجاح المنظومة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، أهمية دور الأسرة في رحلة التعليم عن بُعد، معتبرًا أنها "شريك رئيس" في إنجاح منظومة التعليم عن بعد وتوفير الأدوات اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة للطالب والطالبة نحو تحقيق النجاح والتفوق.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير التعليم مع أبنائه طلاب الصف الثاني من ثانوية أسامة بن زيد بحضور درس لمادة اللغة الإنجليزية عن بعد من خلال منصة مدرستي وبرنامج التيمز الافتراضي التزامني الذي قدمه المعلم ماهر العطوي.

وقد اطلع "العمري" على ما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في منصة "مدرستي"؛ بما يحقق استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد، مستمعًا إلى شرح مفصل عن المهام والواجبات التي تقدمها المدرسة لمتابعة المعلمين والمحافظة على الدوام الرسمي، وكذلك الدخول على منصة مدرستي وتحضير ومشاركة الطلاب، ومتابعة الذين لم يتمكنوا من الدخول على المنصة، إضافة إلى حل التحديات التي تواجه الطلاب خلال اليوم الدراسي.

وأشاد بدور المدارس وقادتها وجهود المعلمين والمعلمات وشغفهم في تذليل الصعاب، وتسهيل الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم وفي مقدمتها منصة "مدرستي".