أخبار عاجلة

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة -
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق -
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا" -
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً -
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إجراءات صارمة من شركات الطيران ضد رافضي ارتداء الكمامات

Print
إجراءات صارمة من شركات الطيران ضد رافضي ارتداء الكمامات إجراءات صارمة من شركات الطيران ضد رافضي ارتداء الكمامات
تشمل كتابة تقرير أمني والتحقيق وتصل لفرض الغرامة أو الحبس

إجراءات صارمة من شركات الطيران ضد رافضي ارتداء الكمامات

كشفت منظمة السياحة العالمية أن معدل الوجهات السياحية التي بدأت في فتح الأجواء حول العالم بلغ (53٪) بما يوازي 115 وجهة، قررت تخفيف قيود السفر، وذلك بزيادة قدرها 28 وجهة عن شهر يوليو الماضي.

ويمثل هذا التطور بداية لإعادة تشغيل قطاع السفر والمطارات بعد السماح بالعودة التدريجية في أغلب دول العالم، وذلك ضمن شروط التي وضعت للسماح بالسفر والتي تشمل "ارتداء الكمامة في جميع المرافق من مطارات وطائرات وغيرها، ووضع العديد من البروتوكولات المشددة للحفاظ على الصحة العامة للجميع سواء الركاب المسافرين أو أطقم الضيافة والقيادة على الطائرة".

ويتعرض كل من رفض ارتداء الكمامة للكثير من الإجراءات الصارمة من قبل شركات الطيران لمواجهة مثل هؤلاء "الركاب المشاغبين".
وتكون الكمامات إلزامية طوال الرحلة الجوية باستثناء وقت تناول الطعام أو احتساء المشروبات فقط، كما أن هناك تعليمات يطبقها طاقم الضيافة بطريقة تصاعدية بحق من يرفض ارتداء الكمامة، تبدأ بالتحدث مع الراكب والطلب منه بلطف ثم الطلب بحزم، وفي حالة عدم الاستجابة يتم كتابة تقرير أمني ضد الراكب.

وإذا استمر الرفض وكان ذلك قبل الإقلاع يتم استدعاء الأمن لطرد الراكب من الطائرة، وإذا استمر الرفض وكانت الطائرة في الجو يكتب التقرير ويستدعى طاقم أمني عند الهبوط لاصطحاب الراكب والتحقيق معه وتطبق بحقه الغرامة أو الحبس حسب بروتوكول دولة الهبوط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق

مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق

"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً

شبكة عيون الإخبارية