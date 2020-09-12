حائل تتجاوز 6 آلاف إصابة بكورونا المستجد

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تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 55

تجاوز عدد حالات فيروس كورونا المستجد في منطقة حائل، حاجز ستة آلاف.

جاء ذلك، بعد أن سجلت، اليوم السبت، 18 حالة جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي 6014 توزعت بواقع 17 في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

كما سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتي وفاة جديدتين ليصبح عدد الوفيات 55 حالة، وحالتي تعافٍ جديدتين في مدينة حائل. وبذلك يكون إجمالي عدد حالات التعافي 5650.

وأظهر إنفوجراف نشره عبد العزيز عليان الطهيمي، على حسابه عبر "تويتر" نسبة الحالات المغلقة، إذ بلغت 94.9%، والتعافي 93.9%، والنشطة 5.1%، ونسبة حالات الوفيات التي ارتفعت إلى 0.91%.