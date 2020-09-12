"كورونا" يصيب 650 فلسطينياً جديداً وينهي حياة 6

★ ★ ★ ★ ★

عدد المرضى بالفيروس بلغ 26.954

سجلت الأراضي الفلسطينية 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أوردته "رويترز"، أن محافظة نابلس تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 119 حالة تلاها قطاع غزة بإجمالي 88 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، بأن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 26954 بينما بلغت حالات الوفاة 228.