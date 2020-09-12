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الكويت: 736 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الكويت: 736 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية الكويت: 736 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 94211  والوفيات 558 حالة

الكويت: 736 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 94211 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة، لرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 558 حالة.


وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19"، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة، في حين بلغت الحالات المتماثلة للشفاء 84404 حالات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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