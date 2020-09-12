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.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية"

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مصر.. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية" .. المؤبد لـ"بديع" و"البلتاجي" و"حجازي" و9 من أعضاء "الإخوان الإرهابية"
في إعادة المحاكمة بقضية اقتحام قسم شرطة العرب عام 2013

مصر.. المؤبد لـ

حكم القضاء المصري على القياديين في جماعة "الإخوان المسلمين"، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.

ويشمل الحكم بالمؤبد 9 متهمين آخرين من جماعة "الإخوان" في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب".

وتتعلق القضية وفق ما نقلت اليوم عن وسائل إعلام مصرية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013، حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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